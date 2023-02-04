«Спартак» не будет участвовать в челленджах на Зимнем кубке РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала список участников, которые будут представлять свои команды в челленджах на Winline Зимнем кубке РПЛ.

«Ростов»: Алексей Миронов, Кирилл Щетинин и Михаил Цулая;

«Краснодар»: Данил Карпов, Никита Кривцов, Станислав Акгацев;

«Сочи»: Жоаозиньо, Захар Федоров, Денис Адамов;

Сборная Медийной футбольной лиги: Александр «Стиль» Степанов (ФК «2Drots»), Борис «Фартуна» Фартуна (ФК «2Drots»), Эльхан «Эл» Салахов (ФК «Бей Беги»), Вячеслав «Волейболист» Черненко (ФК «Деньги»).

Футболисты примут участие в четырех челленджах: «Ювелир», «Кипер-баттл», «Коробка передач», «Полоса препятствий». Победитель получит призовой фонд в размере 3 миллионов рублей. Соревнования в челленджах не идут в общий зачет турнирной таблицы.