Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:46

«Спартак» не будет участвовать в челленджах на Зимнем кубке РПЛ

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала список участников, которые будут представлять свои команды в челленджах на Winline Зимнем кубке РПЛ.

«Ростов»: Алексей Миронов, Кирилл Щетинин и Михаил Цулая;

«Краснодар»: Данил Карпов, Никита Кривцов, Станислав Акгацев;

«Сочи»: Жоаозиньо, Захар Федоров, Денис Адамов;

Сборная Медийной футбольной лиги: Александр «Стиль» Степанов (ФК «2Drots»), Борис «Фартуна» Фартуна (ФК «2Drots»), Эльхан «Эл» Салахов (ФК «Бей Беги»), Вячеслав «Волейболист» Черненко (ФК «Деньги»).

Футболисты примут участие в четырех челленджах: «Ювелир», «Кипер-баттл», «Коробка передач», «Полоса препятствий». Победитель получит призовой фонд в размере 3 миллионов рублей. Соревнования в челленджах не идут в общий зачет турнирной таблицы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
1
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
Зеленский отметил падение боевого духа украинцев
Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против «Оренбурга»
Барриос: «Важно, чтобы «Зенит» в хорошем ритме подошел к возобновлению сезона»
Организаторы Зимнего кубка РПЛ отменили пункт о дисквалификации футболистов за удаления в матчах турнира
«Сочи» попросил исключить из регламента Зимнего кубка РПЛ дисквалификацию в случае удаления футболиста
Рианчо: «Рад возвращению Бердыева в РПЛ. Он добьется больших результатов с «Сочи»
Аленичев считает, что никто из клубов РПЛ не сможет догнать «Зенит» в этом сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барриос: «Важно, чтобы «Зенит» в хорошем ритме подошел к возобновлению сезона»

Стала известна причина, по которой «Спартак» отказался от челленджей на Зимнем кубке РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости