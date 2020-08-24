«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч за расизм

Как и сообщал «СЭ», КДК РФС наказал «Спартак» закрытием фанатской трибуны на один домашний матч за проявления расизма в отношении вратаря «Локомотива» (2:1) Гильерме в игре 4-го тура чемпионата России. Клуб также оштрафован на 300 тысяч рублей.

— В соответствии с частью 2 статьи 121 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 45 Приложения №1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расовой принадлежности, цвета кожи — оштрафовать «Спартак» на 300 000 (триста тысяч) рублей и запретить клубу допуск зрителей на трибуну В стадиона «Открытие Арена» на 1 (один) ближайший домашний матч в Чемпионате России по футболу.

Предупредить, что в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции, — говорится в сообщении на сайте РФС.

Ближайшая домашняя встреча красно-белых — 29 августа в 6-м туре против «Арсенала». Следующий домашний матч — в начале октября в 10-м туре с «Зенитом» — спартаковцы проведут уже с болельщиками на трибуне В.

КДК получил информацию, что во время матча «Спартаком» и «Локомотивом» с 46 по 47-й минуту встречи были организованные скандирования со стороны болельщиков красно-белых в адреc голкипера железнодорожников и сборной России Гильерме — «Банана, банана мама, на *** сборной России обезьяна». Также видео эпизода были опубликованы в пабликах болельщиков «Спартака» в интернете. Это уже пятый случай оскорблений Гильерме за 3 года.