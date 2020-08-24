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«Спартак» накажут закрытием трибуны за расизм в адрес Гильерме

14:15
Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В понедельник состоится экстренное заседание КДК РФС по дерби «Спартак» — «Локомотив». По данным «СЭ», будет принято решение дисквалифицировать трибуну B на один домашний матч за расистские выкрики фанатов красно-белых в адрес голкипера железнодорожников Гильерме.

Таким образом, команда Доменико Тедеско останется без активной поддержки болельщиков в игре с тульским «Арсеналом».

При этом следующий домашний матч — с «Зенитом» — спартаковцы проведут уже с болельщиками.

КДК получил информацию, что во время матча 4-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» с 46 по 47-й минуту встречи были организованные скандирования со стороны болельщиков красно-белых в адреc голкипера железнодорожников и сборной России Гильерме — «Банана, банана мама, на *** сборной России обезьяна». Также видео эпизода были опубликованы в пабликах болельщиков «Спартака» в интернете. Это уже пятый случай оскорблений Гильерме за 3 года.

Спартак — Локомотив

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