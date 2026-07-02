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2 июля, 18:52

Источник: «Спартак» близок к приобретению защитника «Алавеса» Парады

Алина Савинова

Защитник «Алавеса» Виктор Парада может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает El Correo.

По информации источника, красно-белые сделали испанскому клубу предложение, превышающее рыночную стоимость игрока, которая по оценке Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Сделка пока не закрыта и требует доработки деталей, однако все стороны склоняются к ее завершению. Отмечается, что сам 24-летний футболист не против варианта с переездом в Россию.

Издание AS в конце мая сообщало, что помимо «Спартака» интерес к Параде проявляют «Сельта» и «Олимпиакос».

В сезоне-2025/26 Парада провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами. Его контракт с «Алавесом» рассчитан до лета 2029 года.

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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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