Источник: «Спартак» близок к приобретению защитника «Алавеса» Парады

Защитник «Алавеса» Виктор Парада может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает El Correo.

По информации источника, красно-белые сделали испанскому клубу предложение, превышающее рыночную стоимость игрока, которая по оценке Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Сделка пока не закрыта и требует доработки деталей, однако все стороны склоняются к ее завершению. Отмечается, что сам 24-летний футболист не против варианта с переездом в Россию.

Издание AS в конце мая сообщало, что помимо «Спартака» интерес к Параде проявляют «Сельта» и «Олимпиакос».

В сезоне-2025/26 Парада провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами. Его контракт с «Алавесом» рассчитан до лета 2029 года.