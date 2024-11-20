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Сегодня, 19:00

«Спартак» — «Локомотив»: дата и время начала матча РПЛ

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в 16-м туре РПЛ 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Максим Ненахов против Олега Рябчукп: «Локомотив» и «Спартак» сыграют после паузы на матчи сборных.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

В 15 турах чемпионата России-2024/25 спартаковцы набрали 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Железнодорожники с 34 очками идут третьими.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

В прямом эфире московское дерби покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала). Трансляция начнется за 30 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Локомотив» можно также в нашем матч-центре.
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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