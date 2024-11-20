«Спартак» и «Локомотив» встретятся в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

В 15 турах чемпионата России-2024/25 спартаковцы набрали 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Железнодорожники с 34 очками идут третьими.