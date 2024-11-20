Источник: защитник «Рубина» Рожков перейдет в «Динамо» за 3 миллиона евро

Защитник «Рубина» Илья Рожков станет игроком московского «Динамо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Утверждается, что трансфер 19-летнего россиянина обойдется бело-голубым в 3 миллиона евро. Это сумма отступных, прописанная в контракте игрока. Соглашение игрока с московским клубом будет рассчитано на 5 лет.

Ранее Рожковым также интересовались «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив», но футболист сделал выбор в пользу «Динамо».

Рожков является воспитанником «Рубина» и выступает за основной состав команды с сезона-2023/24. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей и 2 гола во всех турнирах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.