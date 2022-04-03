«Зенит» опережает «Динамо» на 3 очка. Турнирная таблица РПЛ

Отрыв «Зенита» от «Динамо» в турнирной таблице РПЛ сократился до 3 очков

«Зенит» сыграл вничью с «Сочи» в заключительном матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи закончилась со счетом 0:0.

«Зенит» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (39 очков) занимает четвертую позицию.

Также стало известно, что «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в сезоне-2021/22.

Турнирная таблица РПЛ