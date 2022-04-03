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Сегодня, 21:10

«Зенит» опережает «Динамо» на 3 очка. Турнирная таблица РПЛ

Отрыв «Зенита» от «Динамо» в турнирной таблице РПЛ сократился до 3 очков
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
3 апреля. «Сочи» — «Зенит» — 0:0.
Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»

«Зенит» сыграл вничью с «Сочи» в заключительном матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи закончилась со счетом 0:0.

«Зенит» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (39 очков) занимает четвертую позицию.

Также стало известно, что «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в сезоне-2021/22.

Турнирная таблица РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

23

14

7

2

53 — 23

49

2

Динамо

23

14

4

5

42 — 24

46

3

ЦСКА

23

13

4

6

34 — 20

43

4

Сочи

23

12

3

8

35 — 24

39

5

Локомотив

22

10

7

5

32 — 25

37

6

Краснодар

22

10

6

6

34 — 22

36

7

Ахмат

23

10

2

11

29 — 30

32

8

Крылья Советов

22

9

5

8

29 — 25

32

9

Нижний Новгород

23

7

6

10

22 — 33

27

10

Спартак

23

7

6

10

24 — 32

27

11

Рубин

23

7

4

12

31 — 42

25

12

Ростов

22

5

7

10

34 — 40

22

13

Урал

23

4

9

10

15 — 24

21

14

Химки

23

4

9

10

22 — 39

21

15

Арсенал

23

5

6

12

24 — 46

21

16

Уфа

23

4

9

10

21 — 32

21
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
3
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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