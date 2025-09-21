«Спартак» — «Крылья Советов»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Спартак» и «Крылья Советов» встретятся в рамках 9-го тура чемпионата России в воскресенье, 21 сентября. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

21 сентября 2025, 14:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 8-ти туров премьер-лиги красно-белые набрали 12 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Самарская команда с 12-ю баллами располагается на восьмой строчке в чемпионате России.