Полузащитник «Крыльев» Ахметов рассказал, какой тариф такси выбрал, чтобы добраться на матч со «Спартаком»

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов в разговоре с «СЭ» рассказал, ка добирался на матча 9-го тура РПЛ против «Спартака».



«Комфорт +» или «эконом»? Вип!» — сказал Ахметов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 21 сентября на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 14.30 по московскому времени.