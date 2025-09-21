В «Спартаке» объяснили, почему за игроками «Крыльев Советов» не приехал автобус

В пресс-службе «Спартака» объяснили причины, по которым автобус не приехал за игроками «Крыльев Советов» перед матчем 9-го тура РПЛ.

— Из-за перекрытия улиц в центре Москвы возникли логистические трудности. Был риск, что автобус не приедет вовремя. Приносим извинения гостям, — заявили в пресс-службе клуба.

Ранее в пресс-службе «Крыльев Советов» заявили «СЭ», что игроки команды добираются на матч на такси.