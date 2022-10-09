«Спартак» — «Крылья Советов»: Промес сравнял счет на пятой добавленной минуте к первому тайму

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сравнял счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» — 1:1.

30-летний голландец отличился на пятой добавленной минуте к первому тайму — к первой 45-минутке было добавлено 6 минут.

Он забил 10-й гол в РПЛ и снова стал единоличным лидером гонки бомбардиров РПЛ.