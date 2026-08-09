«Спартак» - «Краснодар»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Спартак» примет «Краснодар» в рамках 3-го тура РПЛ в воскресенье, 9 августа. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

09 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Спартак» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке. Начало эфира — в 19.30 мск.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» победил «Ахмат» — 2:1, «Краснодар» обыграл «Факел» со счетом 3:2.