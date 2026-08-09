«Спартак» — «Краснодар»: Угальде и Воробьев сыграют с первых минут, Даку — в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В заявку хозяев впервые вошел Мирлинд Даку. 28-летний албанский нападающий перешел в «Спартак» из «Рубина».

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Бабич, Ву, Жедсон, Умяров, Литвинов, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Добвня, Джику, Саусь, Дмитриев, Парада, Денисов, Массалыга, Пруцев, Мартинс, Даку, Полех.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Дуглас Аугусто, Черников, Кривцов, Кристиан, Батчи, Воробьев.

Запасные: Корякин, Коста, Пальцев, Хмарин, Ленини, Оздоев, Уткин, Мукаилов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.