«Зенит» на своем поле проиграл «Родине»

«Зенит» проиграл «Родине» в матче 3-го тура РПЛ — 1:2.

Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Счет на 23-й минуте игры открыл нападающий хозяев Максим Глушенков. У гостей на 59-й и 65-й минутах отметился форвард Артур Гарибян. Изначально главный судья Игорь Капленков не засчитал первый гол армянского футболиста, указав на фол «Родины» в атаке, но изменил решение после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора.

Для «Родины» это первая в истории победа в РПЛ, команда набрала 3 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 6 очками занимает первую строчку.

В следующем туре «Родина» на своем поле сыграет с «Акроном», а петербуржцы дома сыграют с московским «Динамо».