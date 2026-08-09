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Сегодня, 20:10
«Спартак» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 3-го тура чемпионата России.
20-я минута. Зобнин не успел к мячу, упал на газон и прихватил за собой игрока «Краснодара». Фол фиксирует Левников.
18-я минута. Солари оказался на газоне после борьбы с Оласой. Повтор показал, что хватал соперника за волосы защитник «Краснодара».
16-я минута. «Краснодар» сумел переломить ход матча и теперь «Спартаку» непросто. Черников заработал фол в центре поля.
14-я минута. Умяров во время углового прихватил за шею Ваханию. Фол в атаке — мяч у «Краснодара».
13-я минута. Кривцов оказался на ударной позиции прямо перед штрафной «Спартака», но удар оказался неточным.
«Краснодар» вышел вперед в матче со «Спартаком»
10-я минута. ГОООЛ! Кривцов подобрал мяч в центре и отдал на фланг Батчи. Вингер не входя в штрафную дал в дальнюю девятку — 2:1. Красота!
«Краснодар» быстро сравнял счет в матче со «Спартаком»
ГООООЛ! На пятой минуте гости сравняли счет — 1:1. Оласа остался один на входе в штрафную, получил мяч от Аугусту и пробил в дальний угол.
4-я минута. «Спартак» продолжает владеть инициативой. Не отдали мяч хозяева после забитого гола.
«Спартак» вышел вперед в начале матча с «Краснодаром»
ГОООЛ! Уже на второй минуте повели хозяева — 1:0. Маркиньос навесил слева и Угальде в касание переправил мяч в ближний угол. Была ошибка Агкацева.
Стартовый состав «Краснодара»
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Дуглас Аугусто, Черников, Кривцов, Кристиан, Батчи, Воробьев.
Запасные: Корякин, Коста, Пальцев, Хмарин, Ленини, Оздоев, Уткин, Мукаилов.
Стартовый состав «Спартака»
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Бабич, Ву, Жедсон, Умяров, Литвинов, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.
Запасные: Помазун, Добвня, Джику, Саусь, Дмитриев, Парада, Денисов, Массалыга, Пруцев, Мартинс, Даку, Полех.
Нападающий «Спартака» Даку: «В матче с «Краснодаром» покажем 100 процентов своих возможностей»
Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ.
«Надеюсь, в матче с «Краснодаром» мы покажем 100 процентов своих возможностей. Я много раз видел, как играет «Спартак». И я сделаю все, чтобы помочь ему победить. С таким составом, как у нас, нужно выигрывать в таких больших матчах», — приводит слова Даку пресс-служба красно-белых.
«Спартак» — «Краснодар»: результаты в сезоне РПЛ-2026/27
«Спартак» одержал две победы на старте чемпионата России. Красно-белые дома разгромили новичка лиги «Родину» со счетом 3:0 и на выезде одержали тяжелую победу над «Ахматом» со счетом 2:1.
«Краснодар» в первом туре победил «Рубин» в Казани (3:1), во втором туре «быки» дома обыграли «Факел» со счетом 3:2.
Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар»
Игру «Спартак» — «Краснодар» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 20.00 мск. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Краснодар»
Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 9 августа, в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало игры — в 20.00 мск.
В воскресенье, 9 августа, в третьем туре чемпионата России-2026/27 «Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром». Матч состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.
«Спартак» и «Краснодар» одержали по две победы на старте сезона РПЛ и с 6 очками занимают второе и третье место в таблице, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.
«Спартак» последний раз обыгрывал «Краснодар» в домашнем матче РПЛ в мае 2024-го со счетом 1:0. После этого «быки» одержали три победы в четырех матчах чемпионата.
Главным арбитром предстоящего матча назначен Кирилл Левников. Помощники — Андрей Веретешкин и Дмитрий Ермаков. ВАР — Артур Федоров.
«СЭ» будет подробно следить за матчем «Спартак» — «Краснодар». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0