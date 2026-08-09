«Спартак» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» — «Краснодар»: результаты в сезоне РПЛ-2026/27

«Спартак» одержал две победы на старте чемпионата России. Красно-белые дома разгромили новичка лиги «Родину» со счетом 3:0 и на выезде одержали тяжелую победу над «Ахматом» со счетом 2:1.

«Краснодар» в первом туре победил «Рубин» в Казани (3:1), во втором туре «быки» дома обыграли «Факел» со счетом 3:2.