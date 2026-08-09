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Сегодня, 20:10

«Спартак» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 3-го тура чемпионата России.

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20:22

21-я минута. Первая желтая карточка в матче — Черников сбил в подкате Умярова.

20:21

20-я минута. Зобнин не успел к мячу, упал на газон и прихватил за собой игрока «Краснодара». Фол фиксирует Левников.

20:20

18-я минута. Солари оказался на газоне после борьбы с Оласой. Повтор показал, что хватал соперника за волосы защитник «Краснодара».

20:18

16-я минута. «Краснодар» сумел переломить ход матча и теперь «Спартаку» непросто. Черников заработал фол в центре поля.

20:16

14-я минута. Умяров во время углового прихватил за шею Ваханию. Фол в атаке — мяч у «Краснодара».

20:14

13-я минута. Кривцов оказался на ударной позиции прямо перед штрафной «Спартака», но удар оказался неточным.

20:12

«Краснодар» вышел вперед в матче со «Спартаком»

10-я минута. ГОООЛ! Кривцов подобрал мяч в центре и отдал на фланг Батчи. Вингер не входя в штрафную дал в дальнюю девятку — 2:1. Красота!

20:11

9-я минута. Барко и Солари обменялись передачами, но войти в штрафную у Эсекьеля не вышло.

20:10

7-я минута. Активное движение в начале матча. Команды показывают очень высокие скорости.

20:07

«Краснодар» быстро сравнял счет в матче со «Спартаком»

ГООООЛ! На пятой минуте гости сравняли счет — 1:1. Оласа остался один на входе в штрафную, получил мяч от Аугусту и пробил в дальний угол.

20:06

4-я минута. «Спартак» продолжает владеть инициативой. Не отдали мяч хозяева после забитого гола.

20:04

«Спартак» вышел вперед в начале матча с «Краснодаром»

ГОООЛ! Уже на второй минуте повели хозяева — 1:0. Маркиньос навесил слева и Угальде в касание переправил мяч в ближний угол. Была ошибка Агкацева.

20:02

Матч «Спартак» — «Краснодар» начался

1-я минута. Поехали!

18:54

Стартовый состав «Краснодара»

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Дуглас Аугусто, Черников, Кривцов, Кристиан, Батчи, Воробьев.

Запасные: Корякин, Коста, Пальцев, Хмарин, Ленини, Оздоев, Уткин, Мукаилов.

18:53

Стартовый состав «Спартака»

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Бабич, Ву, Жедсон, Умяров, Литвинов, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Добвня, Джику, Саусь, Дмитриев, Парада, Денисов, Массалыга, Пруцев, Мартинс, Даку, Полех.

9:10

9 августа «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром».

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
09 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

9:10

Нападающий «Спартака» Даку: «В матче с «Краснодаром» покажем 100 процентов своих возможностей»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ.

«Надеюсь, в матче с «Краснодаром» мы покажем 100 процентов своих возможностей. Я много раз видел, как играет «Спартак». И я сделаю все, чтобы помочь ему победить. С таким составом, как у нас, нужно выигрывать в таких больших матчах», — приводит слова Даку пресс-служба красно-белых.

9:00

«Спартак» — «Краснодар»: результаты в сезоне РПЛ-2026/27

«Спартак» одержал две победы на старте чемпионата России. Красно-белые дома разгромили новичка лиги «Родину» со счетом 3:0 и на выезде одержали тяжелую победу над «Ахматом» со счетом 2:1.

«Краснодар» в первом туре победил «Рубин» в Казани (3:1), во втором туре «быки» дома обыграли «Факел» со счетом 3:2.

8:50

Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар»

Игру «Спартак» — «Краснодар» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 20.00 мск. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

8:40

Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Краснодар»

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 9 августа, в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало игры — в 20.00 мск.

8:30

В воскресенье, 9 августа, в третьем туре чемпионата России-2026/27 «Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром». Матч состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

«Спартак» и «Краснодар» одержали по две победы на старте сезона РПЛ и с 6 очками занимают второе и третье место в таблице, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

«Спартак» последний раз обыгрывал «Краснодар» в домашнем матче РПЛ в мае 2024-го со счетом 1:0. После этого «быки» одержали три победы в четырех матчах чемпионата.

Главным арбитром предстоящего матча назначен Кирилл Левников. Помощники — Андрей Веретешкин и Дмитрий Ермаков. ВАР — Артур Федоров.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Спартак» — «Краснодар». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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