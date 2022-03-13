«Спартак» иронично отреагировал на отмененный гол в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба «Спартака» иронично отреагировала на отмененный гол Зелимхана Бакаева в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

Бакаев забил на 12-й минуте после передачи от форварда красно-белых Шамара Николсона. ВАР после проверки установил, что Николсон до этого получил мяч, находясь в офсайде.

«Ого, повтор оффсайда показали всего лишь спустя 6 минут после эпизода! А мы уже и не думали, что увидим его в этом сезоне...» — написали красно-белые в клубном Telegram-канале.

Счет остался прежним — 1:0 в пользу «Краснодара».