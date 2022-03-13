Гол полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» отменен.

На 12-й минуте Бакаев забил после передачи от форварда красно-белых Шамара Николсона, который до этого получил мяч, находясь в офсайде.

Главный судья матча Евгений Кукуляк отменил гол после вмешательства ВАР. Видеоарбитром встречи является Владимир Москалев, его ассистент — Валерий Данченко.