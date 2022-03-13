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Кобелев: «Чемпионская гонка «Динамо» и «Зенита» продолжается»

Кобелеву приятно, что «Динамо» участвует в чемпионской гонке
Роман Шишов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

- Как оцениваете шансы «Динамо» в чемпионской гонке с «Зенитом»?

— Я на протяжении всего сезона говорю, что «Динамо» в чемпионской гонке. Разрыв три очка, поэтому чемпионская гонка продолжается. Мне приятно, что «Динамо» участвует в чемпионской гонке и хотелось, чтобы интерес сохранялся до последних туров чемпионата, а не за 4-5 туров все заканчивалось.

— Кто еще может составить конкуренцию «Динамо» и «Зениту»?

— По сегодняшней игре я думаю, что ЦСКА. Шесть очков от «Зенита». По последним играм, конечно, это ЦСКА, который набрал ход. Единственное, что меня волнует в этой ситуации, это мораторий на вылет из Премьер-Лиги. Это может сыграть огромную роль в чемпионской гонке. Мораторий на вылет — это самое плохое, что может сегодня произойти с нашим футболом.

— Отстранение российских клубов от еврокубоков может сказаться на мотивации «Зенита»?

— Чемпионство есть чемпионство. Я не думаю, что это может сказаться на игроках «Зенита». Нас отстранили, но могут опять привлечь. Я уверен, что никто чемпионство просто так отдавать не будет, — сказал Кобелев в разговоре со «Спорта День за Днем».

«Динамо» набрало 42 очка в 21 матче и занимает 2-ое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 45 очков после 21 тура.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/andrey-kobelev-chempionskaya-gonka-dinamo-i-zenita-prodolzhaetsya

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3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
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 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
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