Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

14 февраля, 18:30

«Спартак» — «Кайрат»: Соболев выйдет с первых минут, Промес в запасе

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Квинси Промес и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Кайрат» объявили стартовые составы перед матчем Winline Зимнего кубка РПЛ.

Встреча начнется в 19.30 мск.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Медина, Игнатов, Зиньковский, Соболев.

Запасные: Селихов, Свинов, Тихомиров, Джикия, Дуарте, Маслов, Денисов, Рябчук, Классен, Зорин, Мозес, Промес, Угальде.

«Кайрат»: Устименко, Юлдошев, Гадрани, Широбоков, Арад, Мрынский, Садыбеков, Сергеев, Зариа, Сантана, Жоао Пауло.

Текстовая трансляция будет доступна на сайте «СЭ».

Товарищеские матчи. Клубы.
14 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Спартак
6:0
Кайрат
Футбол
ФК Кайрат
ФК Спартак (Москва)
3
Читайте также
Легендарный хоккеист Александр Могильный отмечает 55-летие
Знаменитый сценарист Ряшенцев отреагировал на приговор Промеса
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Первый тренер Миранчука: «Антон пока не готов переходить в европейский чемпионат и играть на высоком уровне»
Костылев: «Важно, сколько ЦСКА заплатит за Айсауи. Может, его взяли на всякий случай»
В «Локомотиве» из Загреба сообщили, что нападающий Горичана останется в клубе. Игроком интересуется «Рубин»
КАМАЗ победил «Ахмат» в товарищеском матче
Баринов рассказал, как попросил арбитра отменить пенальти в товарищеском матче «Локомотива»
Ряшенцев — о Селихове и Максименко: «Если на ленточке по-прежнему хороши, то от их игры ногами волосы дыбом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» есть шорт-лист кандидатов на замену Промесу при форс-мажоре

Заварзин прокомментировал новость о решении амстердамского суда по делу Промеса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости