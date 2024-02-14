В «Спартаке» есть шорт-лист кандидатов на замену Промесу при форс-мажоре

У спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала есть шорт-лист из четырех кандидатов для замены 32-летнего нападающего Квинси Промеса в случае усугубления ситуации по его уголовному делу, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в шорт-лист «Спартака» входят четыре иностранных футболиста. Отмечается, что московский клуб прибегнет к этим кандидатурам, если по решению суда Нидерландов Промес не сможет выполнять свои профессиональные обязанности. «Спартак» готов заплатить до 15-18 млн евро за одного из футболистов, входящих в шорт-лист на замену нападающего.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к 6 годам тюрьмы