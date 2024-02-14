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В «Спартаке» есть шорт-лист кандидатов на замену Промесу при форс-мажоре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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У спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала есть шорт-лист из четырех кандидатов для замены 32-летнего нападающего Квинси Промеса в случае усугубления ситуации по его уголовному делу, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в шорт-лист «Спартака» входят четыре иностранных футболиста. Отмечается, что московский клуб прибегнет к этим кандидатурам, если по решению суда Нидерландов Промес не сможет выполнять свои профессиональные обязанности. «Спартак» готов заплатить до 15-18 млн евро за одного из футболистов, входящих в шорт-лист на замену нападающего.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к 6 годам тюрьмы

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-est-short-list-kandidatov-na-zamenu-promesu-pri-fors-mazhore-334090/
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Оренбург

 15 1 5
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