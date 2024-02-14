Заварзин прокомментировал новость о решении амстердамского суда по делу Промеса

Бывший гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал новость о решении амстердамского суда по делу Квинси Промеса.

«Надо дождаться окончательного решения суда. Сегодня приговор не вступает в силу, потому что еще будет апелляция, ряд процедур, которыми займется адвокат Промеса. Весь этот процесс будет длиться несколько месяцев. Если «Спартак» расторгнет контракт с Промесом сейчас, клуб потеряет большие деньги. Может, потом решение суда после апелляции будет совсем другое. «Спартаку» нужно принимать решение по Промесу после окончательного решения суда», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к 6 годам тюрьмы