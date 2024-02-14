Московский «Спартак» сыграет против алматинского «Кайрата» в заключительном матче Winline Зимнего кубка РПЛ 14 февраля. Встреча в Абу-Даби (ОАЭ) начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию поединка «Спартак» — «Кайрат» покажут бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.00 мск. Игру также можно будет посмотреть по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 19.25.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Кайрат» с помощью матч-центра «СЭ».

В Winline Зимнем кубке РПЛ принимают участие «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шаббаб Аль-Ахли». Красно-белые главного тренера Гильермо Абаскаля располагаются на второй строчке с тремя баллами в турнирной таблице Winline Зимнего кубка РПЛ. Лидирует «Ростов» Валерия Карпина с шестью очками.