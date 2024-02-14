Источник: «Спартак» зимой готов продать Мозеса, Мартинса, Маслова и Классена

«Спартак» готов до конца зимнего трансферного окна расстаться с четырьмя игроками, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, красно-белые выдали Павлу Андрееву и другим агентам авторизацию на ведение переговоров про трансферам Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса Перейры, Павла Маслова и Леона Классена.

Сообщается, что несколько клубов уже заинтересовались футболистами, но переговоры пока находятся в стартовой стадии.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после возобновления сезона команда Гильермо Абаскаля на выезде сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 2 марта.