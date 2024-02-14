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Сегодня, 16:44

Источник: «Спартак» зимой готов продать Мозеса, Мартинса, Маслова и Классена

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Виктор Мозес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» готов до конца зимнего трансферного окна расстаться с четырьмя игроками, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, красно-белые выдали Павлу Андрееву и другим агентам авторизацию на ведение переговоров про трансферам Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса Перейры, Павла Маслова и Леона Классена.

Сообщается, что несколько клубов уже заинтересовались футболистами, но переговоры пока находятся в стартовой стадии.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после возобновления сезона команда Гильермо Абаскаля на выезде сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 2 марта.

Источник: https://t.me/karpinside/30460
Виктор Мозес
Павел Маслов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Леон Классен
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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