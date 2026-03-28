«Спартак» интересуется вратарем ЦСКА

Как стало известно «СЭ», «Спартак» проявляет предметный интерес к голкиперу софийского ЦСКА Федору Лопаухову.

В активе 22-летнего голкипера, который дебютировал в национальной сборной Белоруссии в 20 лет, уже 15 матчей за основную команду.

26 марта сборная Белоруссии обыграла в гостях Кипр со счетом 1:0 — Лопаухов провел на поле все 90 минут. 29 марта белорусы проведут в Ереване контрольный матч против сборной Армении.

Лопаухов — воспитанник минского «Динамо». Он второй сезон выступает за софийский ЦСКА, где является основным голкипером.

Помимо «Спартака» кандидатуру Лопаухова рассматривает английский «Саутгемптон».

До переезда в Болгарию интерес к Лопаухову проявляли «Ростов» и «Динамо».