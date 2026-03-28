Амарал: «Множество игроков, которых мы находим, не оказываются в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о трудностях, с которыми сталкивается клуб при подписании футболистов.

«Множество игроков, которых мы находим, не оказываются в команде. Был игрок, которого мы хотели в «Спартак», но потом пришла «Бенфика», и он перешел к португальцам из-за адаптации, языка и прочего.

Был также игрок, к которому я приезжал, привозил всей семье футболки, презенты, обделил только собаку ха-ха. Я сказал нашим медиа сделать видео. Его зарплата была не такой большой. Сумма, которую я предложил, была в 6 раз больше. Он и так получал выше среднего по меркам «Спартака». Игрок сказал нет, потому что верит в свой талант, ждет более выгодного предложения. Спустя пару месяцев он перешел в команду, которая играет в Лиге чемпионов» — сказал Амарал в рамках курса «Спортивный директор» от Talent Scout.

Амарал работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.