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Свищев — о возвращении пива на стадионы: «Минздрав заблокировал принятие этого закона»

Александр Абустин
корреспондент

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» рассказал, почему не был принят законопроект о возвращении пива на российские стадионы.

«К сожалению, судя по всему, это останется историей. Наше министерство здравоохранения заблокировало принятие этого закона. В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет. Минздрав говорит, что пиво на стадионе — это алкоголизация общества. Но как это так? На арену приходит болельщик, и он там находится, чтобы смотреть матч своей любимой команды, а не выпивать. Возьмет он два бокала пива от силы, разве напьется он этим? Нет. Те, кто хотят напиться, они идут в бар или домой, покупают ящик пива, прихватив чипсы с воблой. Это же гораздо страшнее. Для меня удивительно, что этого не видит Минздрав», — сказал Свищев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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Дмитрий Свищев
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«Спартак» интересуется вратарем ЦСКА

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
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Зенит

 8
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П
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Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов, ЦСКА

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