Источник: Березуцкие хотят покинуть ЦСКА и работать в Европе

Березуцкие хотят покинуть ЦСКА и работать в Европе

Тренерам ЦСКА Алексею и Василию Березуцким некомфортно работать в московском клубе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 39-летним специалистам не нравится противостояние председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина и тандема президента московского клуба Евгения Гинера и генерального директора Романа Бабаева.

При этом тренеров поддерживают как председатель совета директоров, так и президент с гендиректором.

Отмечается, что нынешний сезон Березуцкие завершат в ЦСКА, но в межсезонье постараются найти новое место работы в Европе. Варианты в России на данном этапе братья рассматривать не готовы.

Как ранее сообщал «СЭ», 39-летний Алексей Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) попросил руководство клуба освободить его должности главного тренера по окончании сезона.

После 29 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

В воскресенье, 21 мая, москвичи сыграют с «Ростовом» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.