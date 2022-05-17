Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:54

Источник: Березуцкие хотят покинуть ЦСКА и работать в Европе

Березуцкие хотят покинуть ЦСКА и работать в Европе
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренерам ЦСКА Алексею и Василию Березуцким некомфортно работать в московском клубе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 39-летним специалистам не нравится противостояние председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина и тандема президента московского клуба Евгения Гинера и генерального директора Романа Бабаева.

При этом тренеров поддерживают как председатель совета директоров, так и президент с гендиректором.

Отмечается, что нынешний сезон Березуцкие завершат в ЦСКА, но в межсезонье постараются найти новое место работы в Европе. Варианты в России на данном этапе братья рассматривать не готовы.

Как ранее сообщал «СЭ», 39-летний Алексей Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) попросил руководство клуба освободить его должности главного тренера по окончании сезона.

После 29 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

В воскресенье, 21 мая, москвичи сыграют с «Ростовом» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/brat-ya-berezutskie-hotyat-uehat-iz-rossii-i-rabotat-v-evrope/
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
Максим Орешкин
Роман Бабаев
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Была ли свадьба у Курниковой и Иглесиаса: от поцелуя с «прыщавой малолеткой» до трех детей
Чемпионат мира по хоккею в Финляндии не нужен даже своим. Пустые трибуны, худшая посещаемость и отсутствие сборной России
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Березуцкий покидает ЦСКА? Проблема глубже — клуб четвертый год без медалей
Алексей Рыскин: «Расширение РПЛ до 18 команд — это не основной вариант»
Ерохин пропустит 4-5 недель из-за травмы колена
Газизов: «Уфа» более пяти лет выступает за расширение РПЛ»
Широков отреагировал на информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого из ЦСКА
Алексей Березуцкий отреагировал на информацию о возможном уходе с поста тренера ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший защитник «Зенита» Шкртел объявил о завершении игровой карьеры

«Спартак» и «Динамо» предлагают перенести начало сезона-2022/23
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости