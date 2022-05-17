Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:18

Источник: собрание клубов РПЛ пройдет 19 мая

«РБ Спорт» сообщает, что собрание клубов РПЛ пройдет 19 мая
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

19 мая в РПЛ состоится общее собрание, на котором будет выработана окончательная позиция клубов лиги по поводу формата будущего сезона и количеству участников, сообщает «РБ Спорт».

Также источник информирует, что сегодня в РФС проходит совещание, на котором присутствуют представители двух клубов ФНЛ и одного — РПЛ.

29 апреля появилась информация о том, что число команд в РПЛ могут увеличить до 18.

В данный момент в лиге участвуют 16 клубов. При этом две последние команды (15-я и 16-я) в турнирной таблице напрямую вылетают в ФНЛ, а 13-я и 14-я сыграют стыковые матчи с третьим и четвертым клубом в ФНЛ.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил «СЭ», что расширения РПЛ до 18 команд не является основным вариантом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/19-maya-v-rpl-obshhee-sobranie-e-to-klyuchevoe-soby-tie-pered-ispolkomom/
Футбол
РПЛ
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Была ли свадьба у Курниковой и Иглесиаса: от поцелуя с «прыщавой малолеткой» до трех детей
«Надо запретить российским спортсменам вообще все». Что пишут иностранные СМИ о ЧМ по хоккею без сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» и «Динамо» предлагают перенести начало сезона-2022/23

Жена Газинского сообщила, что 21 мая полузащитник сыграет последний матч за «Краснодар»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости