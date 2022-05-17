Источник: собрание клубов РПЛ пройдет 19 мая

19 мая в РПЛ состоится общее собрание, на котором будет выработана окончательная позиция клубов лиги по поводу формата будущего сезона и количеству участников, сообщает «РБ Спорт».

Также источник информирует, что сегодня в РФС проходит совещание, на котором присутствуют представители двух клубов ФНЛ и одного — РПЛ.

29 апреля появилась информация о том, что число команд в РПЛ могут увеличить до 18.

В данный момент в лиге участвуют 16 клубов. При этом две последние команды (15-я и 16-я) в турнирной таблице напрямую вылетают в ФНЛ, а 13-я и 14-я сыграют стыковые матчи с третьим и четвертым клубом в ФНЛ.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил «СЭ», что расширения РПЛ до 18 команд не является основным вариантом.