«Спартак» — «Химки»: Угальде забил и упрочил лидерство в гонке бомбардиров

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отметился голом в матче против «Химок» в 30-м туре РПЛ.

Костариканец забил на 36-й минуте. На его счету теперь 17 забитых мячей в этом розыгрыше РПЛ. Угальде восстановил отрыв в гонке бомбардиров от форварда «Рубина» Мирлинда Даку (15 голов) и полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова (14), которые ранее отличились в 30-м туре.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.