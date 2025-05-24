ЦСКА — «Пари НН»: Обляков открыл счет с пенальти

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счет в матче 30-го тура РПЛ против «Пари НН» — 1:0.

Футболист реализовал пенальти на 39-й минуте встречи.

Гол в ворота «Пари НН» стал для Облякова седьмым в сезоне-2024/25.