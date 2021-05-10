«Спартак» — «Химки»: Глушенков правильно удален за удар в пах
20:15
На 37-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Химки» арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, удалив игрока гостей Максима Глушенкова.
Тот умышленно ударил Айртона левой ногой в область паха, и почти сразу увидел перед собой красную карточку.
Возможно, судье помог его первый ассистент Егор Болховитин или резервный Игорь Низовцев, рядом с которым произошел инцидент.
После первого тайма «Химки» ведут со счетом 1:0. Глушенков отличился на 27-й минуте.
(Александр Бобров)
Максим Глушенков бьет Айртона левой ногой в область паха.
Максим Глушенков бьет Айртона левой ногой в область паха.
Нарушение Максима Глушенкова.
Владислав Безбородов удаляет Максима Глушенкова.
Опрос
проголосовало: 690Все опросы
«Спартак» — «Химки»: правильно ли засчитан гол Глушенкова?
Читайте также
0
Зачет
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю