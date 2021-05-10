На 37-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Химки» арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, удалив игрока гостей Максима Глушенкова.

Тот умышленно ударил Айртона левой ногой в область паха, и почти сразу увидел перед собой красную карточку.

Возможно, судье помог его первый ассистент Егор Болховитин или резервный Игорь Низовцев, рядом с которым произошел инцидент.

После первого тайма «Химки» ведут со счетом 1:0. Глушенков отличился на 27-й минуте.

(Александр Бобров)

Максим Глушенков бьет Айртона левой ногой в область паха.

Максим Глушенков бьет Айртона левой ногой в область паха.

Нарушение Максима Глушенкова.