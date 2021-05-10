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Судейство

«Спартак» — «Химки»: Глушенков правильно удален за удар в пах

20:15
Максим Глушенков бьет Айртона левой ногой в область паха. Максим Глушенков бьет Айртона левой ногой в область паха. Максим Глушенков бьет Айртона левой ногой в область паха. Нарушение Максима Глушенкова. Владислав Безбородов удаляет Максима Глушенкова.
Максим Глушенков бьет Айртона левой ногой в область паха.
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На 37-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Химки» арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, удалив игрока гостей Максима Глушенкова.

Тот умышленно ударил Айртона левой ногой в область паха, и почти сразу увидел перед собой красную карточку.

Возможно, судье помог его первый ассистент Егор Болховитин или резервный Игорь Низовцев, рядом с которым произошел инцидент.

После первого тайма «Химки» ведут со счетом 1:0. Глушенков отличился на 27-й минуте.

(Александр Бобров)

Максим Глушенков бьет Айртона левой ногой в область паха.
Максим Глушенков бьет Айртона левой ногой в область паха.
Максим Глушенков бьет Айртона левой ногой в область паха.
Максим Глушенков бьет Айртона левой ногой в область паха.
Нарушение Максима Глушенкова.
Нарушение Максима Глушенкова.
Владислав Безбородов удаляет Максима Глушенкова.
Владислав Безбородов удаляет Максима Глушенкова.

Спартак — Химки

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