Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, эмоционально отреагировала на один из моментов матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

Эпизод из первого тайма попал в телетрансляцию встречи.

Похоже, у «Спартака» уже есть новый тренер ? pic.twitter.com/5biE946fkz — Матч ТВ (@MatchTV) May 10, 2021

В начале мая Салихова была включена в состав совета директоров «Спартака», а также возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба.