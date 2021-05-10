Эмоциональная реакция Заремы Салиховой во время матча «Спартак» — «Химки»
20:07
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, эмоционально отреагировала на один из моментов матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
Эпизод из первого тайма попал в телетрансляцию встречи.
Похоже, у «Спартака» уже есть новый тренер ? pic.twitter.com/5biE946fkz— Матч ТВ (@MatchTV) May 10, 2021
В начале мая Салихова была включена в состав совета директоров «Спартака», а также возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба.
Читайте также
5
Зачет
vs
24
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю