Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Эмоциональная реакция Заремы Салиховой во время матча «Спартак» — «Химки»

20:07
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Теги:

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, эмоционально отреагировала на один из моментов матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

Эпизод из первого тайма попал в телетрансляцию встречи.

В начале мая Салихова была включена в состав совета директоров «Спартака», а также возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба.

Спартак — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» — «Химки»: Соболев сравнял счет с пенальти
Боррель заявил, что страны ЕС не намерены усложнять отношения с РФ
Почему Курбан Омаров и Ксения Бородина отдыхают порознь
Пропавшего главу минздрава Омской области нашли живым

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
24
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры