Нападающий «Спартака» Александр Соболев пенальти в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Он сравнял счет на 54-й минуте — 1:1.

Нападающий четко исполнил удар, пробив по центру ворот. После забитого мяча форвард несколько раз провел ногой по газону, будто показывая, как соперники пытались испортить газон у «точки» перед его ударом.

Пенальти был назначен после подсказки ВАР. Квинси Промес сделал прострел в штрафную, Джордан Ларссон попытался пробить в одно касание, но мяч попал в руку Егору Данилкину из «Химок» и ушел на угловой.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов сначала не зафиксировал нарушение. После подсказки ВАР и просмотра момента он изменил свое решение.

При этом Безбородов не показал желтую карточку Данилкину за игру рукой. Для футболиста подмосковского клуба, который остался вдесятером после удаления Максима Глушенкова на 37-й минуте, это предупреждение могло стать вторым в матче.