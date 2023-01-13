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Сегодня, 22:01

Источник: «Спартак» достиг устного соглашения о переходе Тавареша из «Бенфики»

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Томаш Тавареш.
Фото Global Look Press

«Спартак» достиг устного соглашения о переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша, утверждает Telegram-канал Максима Никитина «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА».

По информации источника, официальное объявление трансфера затормаживается из-за вопросов по состоянию здоровья 21-летнего португальского футболиста и определенных сложностей по переводу денег из России

Сообщается, что параллельно «Спартак» изучает других кандидатов, но Тавареш по-прежнему остается ключевым вариантом.

В прошлом сезоне Тавареш выступал на правах аренды за «Базель», где провел 28 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Швейцарскую команду с февраля 2022-го тренировал нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.

Ранее в комментарии «СЭ» португальский агент Паулу Барбоза назвал перспективным возможный переход Тавареша в «Спартак».

Источник: https://t.me/spartakoz/7495
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ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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