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Сегодня, 22:45

Овчинников: «Акинфеев обладает мастерством, недосягаемым для других вратарей»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что до сих пор считает Игоря Акинфеева лучшим и самым стабильным голкипером России.

«Я всегда говорил: «Есть Игорь Акинфеев и все остальные». Он обладает мастерством, недосягаемым для других вратарей. У них могут быть яркие игровые периоды, они могут блестяще играть весь сезон, но добраться до уровня Акинфеева — невозможно. Он родился таким. Мы всегда будем сравнивать любого вратаря с ним, потому что это явление в нашем футболе. Сегодня его мастерство позволяет ему выглядеть стабильнее и лучше всех остальных. Расстраивает ли меня это? Ни в коем случае. Пусть другие вратари тянутся до Акинфеева, это просто факт», — рассказал Овчинников в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне РПЛ 36 летний голкипер ЦСКА провел 17 матчей, в который пропустил 18 голов.

Источник: https://www.youtube.com/@CommentShow1
Игорь Акинфеев
Сергей Овчинников (футбол)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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Зенит – Н. Новгород
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Спартак

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Краснодар

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