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Сегодня, 18:00

«Спартак» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

Трансляция игры РПЛ «Спартак» — «Динамо» начнется в 18.30 мск на канале «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» в домашнем матче примет «Динамо» в девятом туре чемпионата России по футболу 23 сентября, в субботу. Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Спартак» — «Динамо» можно будет на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 18.30.

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Динамо» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Красно-белые под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля набрали 13 очков за 8 туров, занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ. Динамовцы вместе с чешским специалистом Марцелом Личкой находятся на четвертой строчке с 15 баллами.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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