Кузьмичев: «Черников созрел для Европы, но не отдал бы его за 3 миллиона евро»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев отреагировал на новость о том, что полузащитник «Краснодара» Александр Черников мог перейти в европейскую команду.

«Если бы решение по Черникову зависело от меня, я бы не отдал его за 3 миллиона евро. Александр — основной игрок и размениваться на 3 миллиона евро, когда «Краснодар» ставит высокие задачи, я бы точно не стал. Полностью поддерживаю решение руководства «Краснодара», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что в летнее трансферное окно «Ницца» делала официальное предложение «Краснодару» по Черникову. Французский клуб предлагал 3 миллиона евро за полузащитника, но «быки» отказались.

23-летний Черников является воспитанником академии «Краснодара». В этом сезоне он провел 8 матчей за черно-зеленых в РПЛ и отметился 1 голом.

На данный момент «Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков за 8 туров.