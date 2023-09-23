Классен объяснил, почему пропускает матч с «Динамо»

Защитник «Спартака» Леон Классен объяснил «СЭ» отсутствие в заявке на матч 9-го тура РПЛ против «Динамо».

— Почему ты не в заявке? У тебя повреждение?

— У меня все нормально.

Матч пройдет сегодня, 23 сентября, на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.