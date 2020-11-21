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«Спартак» — «Динамо»: прямая трансляция матча

18:30
Алекс Крал и Роман Нойштедтер. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал и Роман Нойштедтер. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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21 ноября, в субботу, «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» встретится с «Динамо» в рамках 15-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).

Красно-белые с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Динамовцы — 26 баллов и четвертая строчка.

Следить за матчем «Спартак» — «Динамо» можно с помощью онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Динамо»

Спартак — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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