«Спартак» — «Динамо»: прямая трансляция матча
21 ноября, в субботу, «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» встретится с «Динамо» в рамках 15-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).
Красно-белые с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Динамовцы — 26 баллов и четвертая строчка.
Следить за матчем «Спартак» — «Динамо» можно с помощью онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции на канале «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Спартак» — «Динамо»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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