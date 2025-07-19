«Локомотив» — «Сочи»: во сколько начало и где смотреть матч РПЛ

«Локомотив» и «Сочи» сыграют в 1-м туре чемпионата России в субботу, 19 июля, на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

19 июля 2025, 18:00. РЖД Арена (Москва)

Игру «Локомотив» — «Сочи» в прямом эфире будут показывать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Сочи» также доступны в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

«Локомотив» в прошлом сезоне РПЛ-2024/25 занял шестое место с 53 очками после 30 туров. «Сочи» в ФНЛ финишировали пятыми с 57 очками после 34 туров, получил право сыграть в стыках ФНЛ — РПЛ и в двухматчевом противостоянии обыграл «Пари НН» (4:3).