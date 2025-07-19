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19 июля 2025, 08:00

«Локомотив» — «Сочи»: во сколько начало и где смотреть матч РПЛ

«Локомотив» и «Сочи» сыграют в чемпионате России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Локомотив» и «Сочи» сыграют в 1-м туре чемпионата России в субботу, 19 июля, на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
19 июля 2025, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
Сочи

Игру «Локомотив» — «Сочи» в прямом эфире будут показывать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Сочи» также доступны в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

«Локомотив» в прошлом сезоне РПЛ-2024/25 занял шестое место с 53 очками после 30 туров. «Сочи» в ФНЛ финишировали пятыми с 57 очками после 34 туров, получил право сыграть в стыках ФНЛ — РПЛ и в двухматчевом противостоянии обыграл «Пари НН» (4:3).

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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