«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли первую ничью нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью в матче против «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ — 0:0.

Команды сыграли первую ничью сезона-2026/27 в РПЛ. В первом матче сезона ЦСКА 24 июля одержал волевую победу над «Балтикой» (2:1).

За игру «Динамо» нанесло 22 удара по воротам самарцев (6 в створ). На счету гостей 12 ударов (4 в створ).

Во 2-м туре бело-голубые 1 августа на выезде сыграют против «Балтики». Самарцы в этот же день в гостях встретятся с ЦСКА.

«Динамо» провело первый официальный матч после возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера.