«Спартак» — «Родина»: результат матча-открытия РПЛ-2026/27

«Спартак» и «Родина» сыграют в чемпионате России 25 июля

«Спартак» и «Родина» встретятся в матче 1-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в субботу, 25 июля. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире матч покажет телеканал"Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 20.40 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Основные события встречи «Спартак» — «Родина», стартовые составы и статистику команд можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

На этой странице после его окончания появится итоговый счет матча.

По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России. Красно-белые набрали 52 очка, одержав 15 побед в 30 матчах.

«Родина» — победитель Первой лиги. «Родные» завершили сезон с 68 очками, одержав 19 побед.