«Динамо» 15 раз пробило по воротам «Крыльев» в первом тайме — рекорд бело-голубых за три сезона

Московское «Динамо» нанесло 15 ударов по воротам «Крыльев Советов» в матче 1-го тура РПЛ.

Это рекордный результат для бело-голубых за три сезона — в последний раз «Динамо» нанесло 15 ударов в матче против «Сочи» в концовке сезона-2024/25, сообщает Opta Sports.

Первая половина встречи завершилась вничью — 0:0. Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве. «Динамо» проводит первый официальный матч после возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.