«Акрон» — «Зенит»: видео голов матча РПЛ

«Акрон» крупно проиграл «Зениту» (0:5) в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27.

Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев сделал дубль к 19-й минуте: сначала он во вратарской замкнул прострел Педро с левого фланга, затем после отбора Максима Глушенкова форвард отличился ударом из-за штрафной. Примечательно, что Соболев впервые в карьере забил два гола левой ногой в одном матче РПЛ.

Мантуан сделал счет разгромным дальним ударом на 34-й минуте.

Во втором тайме Джон Джон после передачи Соболева сместился с левого фланга, вошел в штрафную и сильно пробил в угол.

На 84-й минуте новичок «Зенита» Фелипе Аугусто забил дебютный гол в РПЛ.

7-я минута. Александр Соболев — 0:1

18-я минута. Александр Соболев — 0:2

34-я минута. Мантуан — 0:3

78-я минута. Джон Джон — 0:4

84-я минута. Фелипе Аугусто — 0:5