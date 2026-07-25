«Акрон» — «Зенит»: Аугусто и Караваев заменили Барриоса и Глушенкова в перерыве

«Зенит» произвел двойную замену в перерыве матча 1-го тура чемпионата России против «Акрона». Счет после первого тайма — 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Нападающий Фелипе Аугусто и защитник Вячеслав Караваев вышли вместо полузащитника Вильмара Барриоса и форварда Максима Глушенкова. Капитанская повязка перешла к Венделу.

У «Акрона» защитник Йомар Роча сменил Вячеслава Бардыбахина, а полузащитник Никита Базилевский — Кристиана Бистровича.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.