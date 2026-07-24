«Зенит» является главным фаворитом на чемпионство в сезоне-2026/27 по версии Opta

«Зенит» возглавил рейтинг фаворитов на победу в чемпионате России сезона-2026/27 по версии Opta.

Статистический сервис оценивает шансы сине-бело-голубых на чемпионство в 45%. Далее идут «Краснодар» и «Спартак», вероятность «быков» на титул составляет 25%, а красно-белых — 11%.

Основные претенденты на вылет — «Факел» и «Акрон».

В сезоне-2025/26 чемпионом России стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», третье — «Локомотив». «Спартак» расположился на четвертой позиции.

В 1-м туре РПЛ-2026/27 питерцы сыграют с «Акроном» (25 июля), красно-белые встретятся с «Родиной» (25 июля), а «быки» — с «Рубином» (26 июля).