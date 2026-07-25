«Акрон» — «Зенит»: Мантуан довел счет до разгромного

«Зенит» забил третий гол в матче с «Акроном» в 1-м туре чемпионата России — 3:0.

На 35-й минуте ворота тольяттинцев с дальнего расстояния поразил Густаво Мантуан.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.