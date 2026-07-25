Блогер Стрелец пришла на матч «Динамо»: «Нравится, как клуб относится к женщинам»

Блогер Надежда Стрелец посетила матч московского «Динамо» с «Крыльями Советов» (0:0) в 1-м туре РПЛ и в комментарии для «СЭ» рассказала про ситуацию с директором по коммуникациям ЦСКА Кириллом Брейдо, который попросил ее оставить футбол в покое.

— Возможно ли, что вы простите ЦСКА?

— У меня никто не просил прощения.

— Возможно ли, что будете в хороших отношениях с ЦСКА после истории с Кириллом Брейдо?

— Я сегодня приняла приглашение «Динамо» прийти на эту игру, потому что мне очень нравится, как клуб ведет коммуникацию, как относится к женщинам и в целом выстраивает свою экосистему.

— Почему выбрали прийти на стадион «Динамо»?

— У меня сын играет за «Динамо», исторически болеем за родной клуб. Любимый футболист моего сына — Константин Тюкавин. Несмотря на то, что голов мы сегодня не увидели, все еще впереди. Буду обязательно еще ходить на «Динамо».

— Есть ли еще клубы, которым вы симпатизируете?

— Симпатизирую «Краснодару», и «Зенит» исторически очень крутые ребята.