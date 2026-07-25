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Блогер Стрелец пришла на матч «Динамо»: «Нравится, как клуб относится к женщинам»

Микеле Антонов
Корреспондент

Блогер Надежда Стрелец посетила матч московского «Динамо» с «Крыльями Советов» (0:0) в 1-м туре РПЛ и в комментарии для «СЭ» рассказала про ситуацию с директором по коммуникациям ЦСКА Кириллом Брейдо, который попросил ее оставить футбол в покое.

— Возможно ли, что вы простите ЦСКА?

— У меня никто не просил прощения.

— Возможно ли, что будете в хороших отношениях с ЦСКА после истории с Кириллом Брейдо?

— Я сегодня приняла приглашение «Динамо» прийти на эту игру, потому что мне очень нравится, как клуб ведет коммуникацию, как относится к женщинам и в целом выстраивает свою экосистему.

— Почему выбрали прийти на стадион «Динамо»?

— У меня сын играет за «Динамо», исторически болеем за родной клуб. Любимый футболист моего сына — Константин Тюкавин. Несмотря на то, что голов мы сегодня не увидели, все еще впереди. Буду обязательно еще ходить на «Динамо».

— Есть ли еще клубы, которым вы симпатизируете?

— Симпатизирую «Краснодару», и «Зенит» исторически очень крутые ребята.

Кирилл Брейдо и&nbsp;Надежда Стрелец.«Будем признательны, если вы оставите футбол в покое». Директор по коммуникациям ЦСКА поругался с блогершей Стрелец

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
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