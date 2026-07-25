«Акрон» — «Зенит»: Соболев открыл счет

«Зенит» вышел вперед в матче с «Акроном» в 1-м туре чемпионата России — 1:0.

На 7-й минуте после прострела Педро с левого фланга во вратарскую отличился Александр Соболев.

Матч проходит на «Самара Арене» в Самаре.