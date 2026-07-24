Сборная Испании заплатит налог в размере 15 миллионов долларов за победу на ЧМ-2026

Футболисты сборной Испании выплатят около 30 процентов призовых за победу на чемпионате мира-2026 в виде налогов, сообщает Fox News.

Сумма выплат победителю турнира составит 15 миллионов долларов. По данным источника, обычно руководство Международной федерации футбола (ФИФА) договаривается со странами-хозяйками ЧМ об освобождении национальных федераций от налогов. Но власти США сочли игроков сборной Испании не командой, а отдельными субъектами, которые получили доход на территории страны.

В финале чемпионата мира, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.